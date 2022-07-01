Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en başarısız sezonlarından birini yaşayan sarı-kırmızılılarda, Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ve Sportif AŞ transfer çalışmalarına hız verdi.

İspanyol Domenec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da birçok farklı bölgeye oyuncu arayışları devam ediyor.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre Galatasaray, transferde kaliteli, tecrübeli ve katkı verme olasılığı yüksek oyunculara yöneldi.

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimle görüşmesinde orta saha için 6, 8 ve 10 numara, ayrıca santrfor ve kanat oyuncusu talebinde bulundu. Kulüp, ayrıca sağ bekte alternatif ve yerli futbolcu arayışlarını da sürdürüyor.

Marcao'ya gelen teklifler reddedildi

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'ya gelen 2 teklifi kabul etmedi.

İspanya'nın Sevilla ve Rusya'nın Zenit kulüplerinin 26 yaşındaki oyuncu için yaptığı resmi teklifteki bonservis tutarı az bulunarak geri çevrildi. İki kulübün de teklifini yükseltmesi bekleniyor.

Özel izinli olduğu için henüz yeni sezon öncesi çalışmalara katılmayan Marcao, teknik direktör Okan Buruk ve yöneticilerle görüşmede takımdan ayrılma istediğini iletti.

Brezilyalı futbolcu, ayrılmak istese de transferin gerçekleşmemesi durumunda sarı-kırmızılı takımda kalarak şampiyonluklar kazanmak için mücadele edeceğini hem Buruk'a hem de yöneticilere söyledi.

Marcao'nun ayrılması durumunda kadroda 4 kaliteli stoperin bulunması gerektiğini düşünen Galatasaray yönetimi stoper arayışlarına başlayacak. Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla sözleşmesi sona eren eski Galatarasaylı futbolcu Jason Denayer'in gündeme gelebileceği kaydediliyor.

Kulüpte "Galatasaray'ın çocuğu" olarak görülen Denayer'in yüksek yıllık ücret beklentisi olduğu vurgulandı.

Kazımcan'ın bonservisi alınıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezon Süper Lig'de Altay forması giyen sol bek Kazımcan Karataş için anlaşmaya vardı.

İzmir temsilcisi ile anlaşmaya varan Galatasaray, prosedürlerin halledilmesinin ardından transferi sonlandıracak.

Genç futbolcuyu Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor'un kadrosuna kattığı ancak Galatasaray'a 2 yıllığına kiralayacağı iddia edilmişti.

Sağ bek arayışları

Galatasaraylı yetkililer, sağ bekte özellikle yerli oyuncu üzerinde duruyor.

İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar, maliyetlerden dolayı beklemeye geçti.

İtalyan temsilcisi, Mert için 7 milyon avro, Kaan için ise 5 milyon avroluk bonservis bedeli talep etti. Performansıyla beğenilen Mert Müldür için istenen bonservis ücreti sarı-kırmızılılar tarafından yüksek bulundu.

Sarı-kırmızılılarda Kayserispor'da oynayan Onur Bulut'un yanı sıra birçok yerli ve yabancı sağ bek alternatifi bulunuyor.

Orta sahaya nokta transfer hedefi

Sarı-kırmızılı kulüpte transferde tutma oranı yüksek oyuncular tercih ediliyor.

Özellikle orta saha için çalışmalar devam ederken İspanya'nın Real Betis takımında oynayan Portekizli William Carvalho ile İngiltere'nin Aston Villa takımından Morgan Sanson alternatifler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın ayrıca Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında oynayan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca ile yıllık net 8 milyon avro kazanması nedeniyle ilgilenmediği dile getirildi.

Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in ise gündemde bulunmadığı aktarıldı.

Botheim'in hukuki durumu bekleniyor

Galatasaray Kulübü, Rusya'nın Krasnodar Kulübüyle sözleşmesini fesheden Norveçli santrfor Erik Botheim'in hukuki durumunu araştırıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Krasnodar'dan ayrılan 22 yaşındaki golcünün evraklarını isteyen sarı-kırmızılılar, uluslararası ve tecrübeli hukukçulardan görüş alıyor.

Yaklaşık 20 milyon avroluk tazminat riski bulunan Botheim için 2 farklı hukuk firmasından gelecek görüşlere göre karar verilecek.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılma ihtimali düşük

Sarı-kırmızılı yetkililer, büyük çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu'nun takımda kalacağını aktardı.

Kulübün milli futbolcu ile ilgili gelen tekliflere ilgilenmedikleri yanıtını verdiği kaydedildi.

Alanyaspor'da forma giyen Efecan Karaca için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılıların istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle beğenilen oyuncunun transferine sıcak bakmadığı vurgulandı.

Stat ve forma sponsorluğu

Galatasaray Kulübü, stat ve forma sponsorluğu için Kuveyt Havayolları ile görüşüyor.

Kuveyt Havayolları yetkilileri ile pazarlık halinde olan sarı-kırmızılılar, muhataplarına ayrı ayrı stat ve forma sponsorluğu veya paket halinde sponsorluk için farklı tekliflerde bulundu.

Görüşmeler sürerken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve stat isim sponsoru olan iş insanı Erden Timur'un da anlaşma yapılması durumunda sponsorluğun iptalinde sorun çıkarmayacağı aktarılıyor.