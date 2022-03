Son dakika haberleri: Gedizli şehitler anısına spor turnuvaları sona erdi - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Derneği işbirliği ile Gedizli Şehitler anısına spor turnuvaları finali yapıldı.

Gediz Şehitleri anısına düzenlenen turnuvada, Jandarma Çavuş Şehit Hüseyin Gürlekli anısına voleybol, Şehit Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz anısına masa tenisi, Şehit Piyade Çavuş Ali Kazankaya anısına badminton, Şehit Komiser Yardımcısı Cavit Kaçmaz anısına kort tenisi turnuvaları yer aldı.

Turnuva finalinde Aydemir Kazan ve Selçuklu MTAL arasında gerçekleşen voleybol final müsabakası sonucunda Aydemir Kazan 3-2'lik skorla turnuva birinciliğini kazandı.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuva kupa töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Şehit ailelerine protokol üyeleri tarafından çiçek takdimi yapılmasının ardından, kupa töreninin ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile turnuva sona erdi.

Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Gedizli şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. İnşallah bu turnuvaları tüm şehitlerimizin adını vererek her birini saygıyla yad ederek geleneksel hale getireceğiz. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Böylesi güzel bir o kadar da anlamlı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA