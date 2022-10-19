Son dakika haberleri | Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması Açıklaması

19.10.2022 16:02
Son dakika haberleri | Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa'nin FIFA'ya başvurusu üzerine verilen 2 dönem transfer yasağına karşı gerekli yasal işlemleri başlattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, futbolcu Jean Pyerre Casagrande Silveira Correa'nin FIFA'ya başvurusu üzerine verilen 2 dönem transfer yasağına karşı gerekli yasal işlemleri başlattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2021-2022 futbol sezonunun ikinci transfer döneminde kiralık olarak anlaşmaya varılmak üzere sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için Türkiye'ye davet edilen profesyonel futbolcu Jean Pyerre'ye, yapılan tetkikler sonucunda testis kanseri teşhisi konulduğu hatırlatıldı.

Bu üzücü durum nedeniyle profesyonel futbol faaliyetlerine devam edemeyecek Jean Pyerre ile herhangi bir sözleşme imzalanamadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşın kulübümüz, tüm iyi niyeti ile Correa'ya, tedavisini Türkiye'de yapmak istemesi halinde kulübümüz tarafından gerekli desteğin sağlanacağı defalarca bildirilmiştir. Kulübümüzün sergilediği bu iyi niyetli tutuma karşın 24 Haziran 2022 tarihinde Correa tarafından FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde kulübümüz aleyhine bir dava ikame edilmiştir. Söz konusu dosya kapsamında FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan karar neticesinde kulübümüzün, futbolcuya 765 bin avro tutarında tazminat ödemesine karar verilmiştir. Söz konusu kararda ayrıca kulübümüz, 2 transfer ve tescil dönemi süresince yeni bir profesyonel futbolcu sözleşmesi tescil ettirmekten men edildiği de ifade edilmiştir."

Giresunspor Kulübünün söz konusu olayda hukuka ve hakkaniyete aykırı hiçbir tutum ve davranışta bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan son derece hatalı bu karara karşı gerekli yasal işlemlere başlanmış bulunmaktadır. Kulübümüz, davamızın haklılığına sonuna kadar inanmaktadır. Bu çerçevede alınan söz konusu karara karşı Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde gerekli temyiz başvurusunun yapılmasından ötürü kararın henüz kesinleşmediğini de önemle kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Giresunspor'dan transfer yasağı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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