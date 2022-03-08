Atıcılıkta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları sona erdi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun son gününde 25 metre rapid tabanca disiplininde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'yi 25 metre rapid tabanca disiplininde temsil eden milli sporcu Özgür Varlık, sıralama müsabakasını 572 puanla 15. sırada tamamladı.