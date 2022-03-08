Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi

08.03.2022 15:54
Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi

Son dakika haberi: Atıcılıkta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları sona erdi.

Atıcılıkta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası müsabakaları sona erdi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun son gününde 25 metre rapid tabanca disiplininde müsabakalar yapıldı.

Türkiye'yi 25 metre rapid tabanca disiplininde temsil eden milli sporcu Özgür Varlık, sıralama müsabakasını 572 puanla 15. sırada tamamladı.

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Dünya Kupası, Kahire, Silah, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri | Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası Kahire'de sona erdi - Son Dakika


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