Son dakika haberleri: Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor

12.03.2022 18:14
Son dakika haberleri: Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yukatel Kayserispor, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 maçında galip gelemedi.

Yukatel Kayserispor, Konyaspor ile ligde oynadığı son 5 maçında galip gelemedi.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırarak çıkışa geçmek istiyor. Komşu kent takımı ile ligde oynadığı son 5 maçta galip gelemeyen sarı kırmızılılar, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Konyaspor ile oynadığı son 5 maçta kazanamayan Kayserispor 3 kez yenilirken 2 kez de berabere kaldı. Geçen sezon Kayseri'de oynanan maçı 2-1 kaybeden Kayserispor, bu sezon da Konya'da oynanan maçta 2-0 yenilmişti.

Kayserispor, rakibine karşı son galibiyetini 2018/2019 sezonunda deplasmanda 1-0'lık sonuçla almıştı. - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kayserispor Konya karşısında 5 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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