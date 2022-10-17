Son dakika haberleri... Sarayköyspor galibiyeti şehit madencilere armağan etti

Sezona iyi bir giriş yapan Sarayköyspor zirvedeki yerini koruyor. Kırmızı-siyahlı ekip BAL'ın 3'üncü haftasında Bornova Yeşilovaspor'u konuk etti. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş 'ın da tribünden izlediği maçta, ev sahibi ekip stadı dolduran taraftarların desteğiyle mücadeleye iyi başladı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, evinde konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı, siyahlı ekip, bu galibiyeti Bartın 'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere armağan etti.

Kaynak: İHA

Bartın, Spor, Son Dakika

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