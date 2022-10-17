Son dakika haberleri... Sarayköyspor galibiyeti şehit madencilere armağan etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sarayköyspor galibiyeti şehit madencilere armağan etti

17.10.2022 09:54
Son dakika haberleri... Sarayköyspor galibiyeti şehit madencilere armağan etti

Son dakika spor haberine göre Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, evinde konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Sarayköyspor, evinde konuk ettiği Bornova Yeşilovaspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı, siyahlı ekip, bu galibiyeti Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere armağan etti.

Sezona iyi bir giriş yapan Sarayköyspor zirvedeki yerini koruyor. Kırmızı-siyahlı ekip BAL'ın 3'üncü haftasında Bornova Yeşilovaspor'u konuk etti. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın da tribünden izlediği maçta, ev sahibi ekip stadı dolduran taraftarların desteğiyle mücadeleye iyi başladı.

Üst üste ataklar geliştiren Sarayköyspor, 9. dakikada Ali Deniz Kurt'un golüyle 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen kırmızı siyahlılar 15. dakikada Orhan Yüksel'in ayağından bulduğu golle fileleri havalandırdı. İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Sarayköyspor, karşılaşmadan 2-0 üstünlükle ayrıldı. Sarayköyspor, ligde çıktığı üçüncü maçtan da galip ayrıldı.

İzmir temsilcisini sahasından eli boş gönderen Sarayköyspor, oynadığı etkili futbolla göz doldurdu. Ligde 9 puan toplayan Ali Yalçın'ın öğrencileri, zirvedeki yerini korudu. Sarayköyspor bu galibiyeti, Bartın'daki maden kazasında ölen 41 maden şehidine armağan etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Sarayköyspor galibiyeti şehit madencilere armağan etti - Son Dakika

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