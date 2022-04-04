(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2)

04.04.2022 14:35

Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

Nihat Özdemir'in başkanlığındaki TFF yönetiminin seçime gitme kararı aldığı ve bunu resmi olarak yakın zamanda açıklayacakları öğrenildi.

TFF Yönetimi şu anda Kulüpler Birliği ile birlikte toplantı halinde. 14.00'te başlayan toplantıda kulüp başkanları da yer alırken gündem maddesi maçları yayın ihalesi.

Toplantı öncesinde ise sıcak bir gelişme yaşandı ve Nihat Özdemir'in 1 yıl daha görevi olmasına rağmen görevi bırakmak istediği ve istifa ettiği öğrenildi. Haziran ayındaki genel kurula kadar Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın başkanlığı yürüteceği belirtildi. Haziran ayındaki genel kurulda seçim maddeli toplantı olup olmmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

TFF'DEN AÇIKLAMATFF ise bu konuda şu yazılı açıklamayı yaptı:   "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir.Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekaleten başkanlık edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2)
(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2)
(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2)
(Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2)
YORUMLAR
500
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Açıklaması TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Açıklaması

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor (Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Seyyar simit satan kadının "Sen çöpçüsün, pisliksin" sözlerine üzülen temizlik görevlisi kadın gözyaşlarını tutamadı
15:17 Genç kadın "annem bana beddua etti" dedi, Nihat Hatipoğlu canlı yayında anneye seslendi
14:52 Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin çıkmadı: Halfeti'de güvenlik güçleri ile grup arasında gerginlik
14:50 Trafiğe kapanan Bolu Dağı Tüneli bugün saat 16.00'da yeniden açılacak
14:47 Çorlu belediye başkanının küçük evde oturmak istemeyen vatandaşa, "Suriyeliler gibi oturun" dediği iddia edildi
14:29 Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den istifa kararı
14:28 Son seçimi tutturan şirketten yeni rakamlar: ORC'ye göre Millet ile Cumhur arasındaki fark 3,6'ya çıktı! AK Parti'nin oranı 28,4
14:25 Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora yıllar sonra buluştu!
14:22 Galatasaray'da yeni gelişme: Dursun Özbek başkanlığa aday olmayacak
12:16 Eşi ve arkadaşları ikna etmiş! Ali Atay'ın saç ektirdiği iddiası sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 15:26:08. #1.12#
SON DAKİKA: (Son dakika) TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa kararı aldı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement