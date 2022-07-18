Son Dakika | Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Antalyalı gazetecilere veda etti Açıklaması - Son Dakika
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Son Dakika | Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Antalyalı gazetecilere veda etti Açıklaması

18.07.2022 15:38
Son Dakika | Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Antalyalı gazetecilere veda etti Açıklaması

Son dakika haberleri: İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, "Nuri hocam saha dışında da inanılmaz bir mental koçluk yaptı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Doğukan Sinik, "Nuri hocam saha dışında da inanılmaz bir mental koçluk yaptı. Kafamda hiç soru işareti yok." dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve üyelerine veda ziyaretinde bulunan Sinik, burada yaptığı açıklamada, Antalya spor'dan ayrılmasını "duygusal bir veda" diye nitelendirdi.

Antalyaspor'a 13 yaşında adım attığını belirten Sinik, Antalya'da büyüyen Antalyalı birisi olarak kulüpte güzel ve örnek bir hikayesi olduğunu ifade etti.

Kendisini için İngiltere'de yeni bir sayfa açtığını kaydeden Sinik, bu yolda en büyük destekçisinin Nuri Şahin olduğunu vurguladı.

Antalyaspor'un altyapısına güvendiğini ve kendisi gibi bir çok sporcunun yetişeceğine inandığını anlatan Sinik, "Bu süreçte Antalyalı spor yazarlarının altyapıdan bu yana bana desteği çok oldu. Yeni yetişecek sporculara da aynı katkıyı sunacaklarına inanıyorum. Yeni yetişecek sporculara da Antalyalılar toleranslı davranmalı. Transferle gelen ile altyapıdan çıkan sporcunun psikolojisi aynı olmuyor." dedi.

Nuri Şahin ile futbolda olgunlaştığını anladığını dile getiren Sinik, Şahin ile sürekli irtibat halinde olacağını aktararak, "Benim için artık vakit gelmişti. Bir seviyede kalacağıma inanıyorum. Nuri hocam saha dışında da inanılmaz bir mental koçluk yaptı. Kafamda hiç soru işareti yok. Antalyaspor'da bu sene çok başarılı olacak. Eto'o ve Nuri Şahin gibi iki dünya yıldızından futbolum ile ilgili güzel sözler duymak beni mutlu etti." diye konuştu.

TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek de Sinik'in Antalyaspor'da hiçbir zaman pes etmeden çalıştığını söyledi. Doğukan Sinik'in Antalyaspor'daki performansı ile milli takım formasını giymeyi başardığını hatırlatan Çiçek, futbolcunun İngiltere'de de başarılı olacağına inandığını vurguladı.

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Doğukan Sinik: 'Hikayem örnek oldu, çok mutluyum' Doğukan Sinik: 'Hikayem örnek oldu, çok mutluyum'
Kaynak: AA

Doğukan Sinik, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika | Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, Antalyalı gazetecilere veda etti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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