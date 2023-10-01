Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Son Güncelleme: 01.10.2023 21:16

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı. İlk yarıda tempo seviyesi düşük olan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

İLK YARIDA TEMPO DÜŞÜK

Konyaspor'un seyircisi önünde oynanan maçın ilk 45 dakikasında her iki takımda oldukça temposuz bir oyun ortaya koydu.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

UĞURCAN KENDİ KALESİNE ATTI

İlk yarının son anlarında Rashica'nın sağ kanattan çevirdiği topta Uğurcan Yazgılı topu kendi ağlarına yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

OĞULCAN KIZARDI

55. dakikada Konyaspor'da Oğulcan Ülgün ilk başta Abouba kar'a yaptığı hareketten sonrasında topa vurmasından dolayı art arda 2 sarı kart gördü ve oyundan atıldı. Konyaspor mücadelede 1 kişi eksik kaldı.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

ABOUBAKAR'DAN İNANILMAZ GOL

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Vincent Aboubakar, 63. dakikada 2 rakibini şık bir şekilde geçti ve uzak köşeye topu yolladı. Maçta durum 2-0 oldu. Mücadele bu skorla tamamlandı.

Son Dakika: Kara Kartal hata yapmadı! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kara Kartal kendine geldi! Beşiktaş, Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi - Son Dakika
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