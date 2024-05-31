Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar - Son Dakika
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Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar

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Bir davete katılan Defne Samyeli, muhabirin Refah çadır kampına düzenlenen saldırıyı sorması üzerine yaptığı açıklamada "Bunun da bu soruya verilen bütün cevaplar da tribünlere oynamak. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum" dedi. Samyeli sözleri tepkilerin hedefi oldu.

31.05.2024 08:48
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İsrail, Refah'a yönelik saldırılarını sürdürürken sosyal medyada 45 milyondan fazla kullanıcı "All Eyes on Rafah" yazılı görseli paylaşarak tepki gösterdi. Bir davette boy gösteren Defne Samyeli'nin sözleri ise şaşkına çevirdi.

"ÇOCUKLAR ÖLMESİN DEMEK SON DERECE YÜZELSEL"

Bir markanın düzenlediği davete katılan Defne Samyeli, mekana girmeden önce Magazin Burada muhabiriyle sohbet etti. Yeni sezonda çalışacağını belirten Samyeli, muhabirin "Refah'ta bir katliam yaşandı bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bu sorunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları dinsin. Savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.

Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin huzur içinde izleyebileceği bir şey değil. Bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Bu konuyu sabaha kadar konuşup tribünlere oynayıp içimizi rahatlatmış oluruz. Ben böyle düşünmüyorum."

Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar trübünlere oynuyorlar

Defne Samyeli sözlerinden dolayı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Samyeli için "Dinlerken midem bulandı" yorumu yapıldı.

İşte Samyeli için yapılan bazı yorumlar...

Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar
Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar
Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar
Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar
Defne Samyeli\'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar

Defne Samyeli, Filistin, Refah, Magazin, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Defne Samyeli'den tepki çeken Filistin çıkışı: İnsanlar tribünlere oynuyorlar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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