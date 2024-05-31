5 ilde 3 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! Yakalananlar arasında elebaşları da var - Son Dakika
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5 ilde 3 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! Yakalananlar arasında elebaşları da var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın, Erzurum ve Karaman merkezli 5 ilde düzenlenen 'Kuyu-2' operasyonları ile Aydın'da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da İbrahim Öztürk'ün elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve elebaşlarının da aralarında bulunduğu 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

31.05.2024 08:03
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Türkiye'nin 81 ilinde başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçleri, organize suç örgütlerine bir an olsun nefes aldırmıyor. "Kuyu-2" operasyonları kapsamında; Aydın'da Hakan Gürel'in, Erzurum'da Erkan Yaprak ve Muhammet Tokyay'ın, Karaman'da İbrahim Öztürk'ün elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

AYDIN'IN 4 İLÇESİNDE DOLANDIRICI VE VERGİ KAÇAKÇILARINA DARBE

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Aydın'ın Söke, Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüpheli yakalandı.

SAHTE FATURALARLA DEVLETİ ZARARA UĞRATTILAR

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; online satış platformlarında kurye olarak faaliyet gösterdikleri, akaryakıt istasyonlarından yakıt alınmış gibi göstererek, sahte faturalar ve fişler karşılığında devleti yüksek meblağlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

ERZURUM VE MUŞ'TA PİYASAYA UYUŞTURUCU SÜRENLER YAKALANDI

Erzurum ve Muş'ta düzenlenen operasyonlarda ise "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Erzurum ve Muş'tan temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri piyasaya sürerek, satışını yaptıkları tespit edildi.

KARAMAN VE KONYA'DA VATANDAŞIN KABUSU OLAN TEFECİLERE BASKIN

Karaman ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda "Tefecilik" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Yüksek faiz karşılığında ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara borç para vererek, karşılığında senet imzalattıkları, mağdurların borcunu ödemelerine rağmen imzalatılan borç senetlerini mağdurlara iade etmedikleri ve darp, cebir ve silahlı tehditle borcu tekrar tahsil etmeye çalıştıkları, mağdurlara, iade etmedikleri senetleri ileri sürerek teminat olarak aldıkları taşınır ve taşınmaz mal varlıklarını icra yoluyla veya zor kullanıp, örgüt üyeleri üzerine devir işlemlerini yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

SİLAH, UYUŞTURUCU VE SENETLERE EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda; tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda; sahte fatura, fiş, senet ve tapu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

5 ilde 3 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! Yakalananlar arasında elebaşları da var
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İbrahim Öztürk, Hakan Gürel, Karaman, Erzurum, Aydın, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 5 ilde 3 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! Yakalananlar arasında elebaşları da var - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 ilde 3 ayrı organize suç örgütüne ağır darbe! Yakalananlar arasında elebaşları da var - Son Dakika
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