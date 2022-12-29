Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi

Beşiktaş mücaledeye oldukça etkili başlayarak duran topta golü buldu. siyah-beyazlıların golünü 14. dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Karılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıya 1-0 üstün giren Beşiktaş, net pozisyonlar yakaladı. Adana Demirspor özellikle Onyekuru ile etkili geldi. Ancak karşılaşmada sonuç değişmedi. Beşiktaş, 2022 yılını galibiyetle kapattı. Adana Demirspor'un serisi ise son buldu.
Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u mağlup etti. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyordu.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda yer almadı. Adana Demirspor'da ise eksik yoktu.
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldı. Özellikle Beşiktaş cephesi kartların kolay çıktığını belirterek tepki gösterdi.
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