Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi

29.12.2022 22:11
Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Temponun hayli yüksek olduğu mücadelede siyah-beyazlılara 3 puanı getiren gol Masuaku'nun frikiği ile geldi.

Beşiktaş mücaledeye oldukça etkili başlayarak duran topta golü buldu. siyah-beyazlıların golünü 14. dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Karılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARIDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıya 1-0 üstün giren Beşiktaş, net pozisyonlar yakaladı. Adana Demirspor özellikle Onyekuru ile etkili geldi. Ancak karşılaşmada sonuç değişmedi. Beşiktaş, 2022 yılını galibiyetle kapattı. Adana Demirspor'un serisi ise son buldu.

ADANA DEMİR 11 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u mağlup etti. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyordu.

GHEZZAL VE SAISS YOKTU

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda yer almadı. Adana Demirspor'da ise eksik yoktu.

ŞANSALAN TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldı. Özellikle Beşiktaş cephesi kartların kolay çıktığını belirterek tepki gösterdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Adana Demirspor: 0 (Maç devam ediyor)

Adana Demirspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi
21:55 Futbol efsanesi Pele hayata gözlerini yumdu
21:35 Sivasspor maçı sonrası Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan hakem yorumu: İki takım da memnun değil
21:15 EYT ile ilgili merak edilenleri Bakan Vedat Bilgin anlattı! İlk maaş ne zaman verilecek?
20:58 Sivasspor'un Galatasaray maçında iptal edilen golü Rıdvan Dilmen'i çok kızdırdı: Çökmüşler oraya yönetiyorlar
20:56 Çin'den akılalmaz görüntü! Genç kadına sokakta kaplan saldırdı
20:50 Meksika'da yarasa tarafından ısırılan çocuk yaşamını yitirdi
20:41 Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi teklifi TBMM'de! Bakan Vedat Bilgin duyurdu
19:59 Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi! 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı
19:59 Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2022 22:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement