Beşiktaş konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle devirdi

Beşiktaş mücaledeye oldukça etkili başlayarak duran topta golü buldu. siyah-beyazlıların golünü 14. dakikada Arthur Masuaku kaydetti. Karılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARIDA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıya 1-0 üstün giren Beşiktaş, net pozisyonlar yakaladı. Adana Demirspor özellikle Onyekuru ile etkili geldi. Ancak karşılaşmada sonuç değişmedi. Beşiktaş, 2022 yılını galibiyetle kapattı. Adana Demirspor'un serisi ise son buldu.

ADANA DEMİR 11 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u mağlup etti. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyordu.

GHEZZAL VE SAISS YOKTU

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda yer almadı. Adana Demirspor'da ise eksik yoktu.

ŞANSALAN TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan verdiği ve vermediği kararlarla tartışıldı. Özellikle Beşiktaş cephesi kartların kolay çıktığını belirterek tepki gösterdi.