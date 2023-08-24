Son Dakika: Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Son Dakika: Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a geliyor

Son Güncelleme: 24.08.2023 09:35

Son dakika: Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'in transferi için kulübü ve futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli kalecinin bugün İstanbul'a geleceği duyuruldu.

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'i resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat ekibi ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını ve deneyimli eldivenin İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'da olacak

LIVAKOVIC'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Son Dakika: Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'da olacak

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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