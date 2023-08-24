Son Dakika: Livakovic resmen Fenerbahçe'de! Bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'i resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat ekibi ve futbolcu ile prensip anlaşmasına varıldığını ve deneyimli eldivenin İstanbul'a davet edildiğini duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

LIVAKOVIC'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferi için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak.