Son dakika! Lösemi ile mücadele eden kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Lösemi ile mücadele eden kaleci hayatını kaybetti

29.03.2022 18:43
Son dakika! Lösemi ile mücadele eden kaleci hayatını kaybetti

Son dakika haber: Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen 28 yaşındaki kaleci Miguel Van Damme, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge forması giyen 28 yaşındaki kaleci Miguel Van Damme, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Belçika Ligi ekiplerinden Cercle Brugge altyapısından yetişen ve 2014 yılında A takımda forma giymeye başlayan Miguel Van Damme'dan kötü haber geldi. 2016 yılından bu yana kan kanseri ile savaşan 28 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiği açıklandı. Cercle Brugge'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Takım arkadaşımız Miguel Van Damme'ın 2016 yılından beri verdiği lösemi savaşını kaybettiğini üzüntü ile belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi Belçika futbolunun en acı günü! C.Brugge'ün 28 yaşındaki kalecisi Van Damme yaşamını yitirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Belçika 21, Hollanda 17 Rus diplomatı 'casusluk yaptıkları gerekçesiyle' sınır dışı ediyor

Belçika, Miguel, Lösemi, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika! Lösemi ile mücadele eden kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Lösemi ile mücadele eden kaleci hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement