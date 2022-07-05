Son dakika: Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk'a emanet - Son Dakika
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Son dakika: Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk'a emanet

05.07.2022 14:35
Son dakika: Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk'a emanet

Son dakika spor haberi... Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) Ligi'nde mücadele eden Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Teknik Direktörlüğüne Tuncay Selçuk getirildi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) Ligi'nde mücadele eden Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü Teknik Direktörlüğüne Tuncay Selçuk getirildi.

BAL'da önümüzdeki sezon iddialı olan Malatya İdmanyurdu Kulüp Başkanlığını Necip Olgun'un üslenmesi ile birlikte Sportif Direktörlüğe Aziz Yiğit'in getirilmesi sonrasında teknik heyete de yeni isimler bulundu. Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü, Teknik Sorumlu olarak, genç teknik adam Tuncay Selçuk ile anlaştı.

Selçuk'un yardımcıları ise Saim Alıcı, kaleci Antrenörü Önder Biçer oldu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Futbol, Selçuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika: Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk'a emanet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk'a emanet - Son Dakika
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