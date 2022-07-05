BAL'da önümüzdeki sezon iddialı olan Malatya İdmanyurdu Kulüp Başkanlığını Necip Olgun'un üslenmesi ile birlikte Sportif Direktörlüğe Aziz Yiğit 'in getirilmesi sonrasında teknik heyete de yeni isimler bulundu. Malatya İdmanyurdu Spor Kulübü, Teknik Sorumlu olarak, genç teknik adam Tuncay Selçuk ile anlaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Son dakika: Malatya İdmanyurdu Tuncay Selçuk'a emanet - Son Dakika

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