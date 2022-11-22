Ve beklenen oldu: Manchester United ile Cristiano Ronaldo'nun yolları resmen ayrıldı

Yanına çağırdığı Bakan Dönmez'i herkesin içinde böyle uyardı: Öyle mıy mıy yok

İngiltere Premier Lig ekibi, Cristiano Ronaldo Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele ederken yolların ayrıldığını açıkladı. United'dan yapılan Erik ten Hag açıklaması dikkat çekti.

"HERKES HOCAYA DESTEK OLMAK İSTİYOR"

Manchester United kulübü, "Cristiano Ronaldo'ya 346 maçta 145 gollük muazzam katkı için teşekkür ediyoruz. Manchester United'daki herkes, Erik Ten Hag yönetiminde takımın başarısı için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullanarak Ronaldo'nun istemediği hocaya destek verdi.

MANCHESTER CİTY'Yİ REDDETTİ

Manchester United ile geçen sezonun başında anlaşmaya varan Ronaldo, Manchester City'nin astronomik teklifini reddetmişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sir Alex Ferguson, ezeli rakibe gidemeyeceğimi söyledi. Bu kulübe duyduğum hisler için geri döndüm. Ancak geride bıraktığım yıllara göre hiçbir ilerleme gösterememişler" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO'DAN CEVAP GELDİ

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın açıklamasından sonra hemen cevap verdi. Portekiz yıldız, "Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor" şeklinde konuştu.