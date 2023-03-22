Mesut Özil futbola veda etti

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Dünya devi Real Madrid ve Arsenal'in yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe ile Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası kariyerini sonlandırdı. 34 yaşındaki Özil, kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"FUTBOLU BIRAKMA ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSETTİM"

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in paylaşımı: