Mesut Özil futbola veda etti - Son Dakika
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Mesut Özil futbola veda etti

22.03.2023 14:28

Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini açıkladı. Özil paylaşımında, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Dünya devi Real Madrid ve Arsenal'in yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe ile Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası kariyerini sonlandırdı. 34 yaşındaki Özil, kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

"FUTBOLU BIRAKMA ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSETTİM"

Mesut Özil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in paylaşımı:

Son Dakika: Mesut Özil futbolu bıraktı
YORUMLAR (2)
  • serdar sahan: Fener Adamın Futbol hayatını bitirdi. Yazık Cevap Yaz 40 7 Yayından Kaldır
  • Mustafa Şensoy: TÜRKÇE PAYLAŞIM BİLE YAPMADI !!!!!!! YAZIKLAR OLSUN Cevap Yaz 32 13 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Mesut Özil futbola veda etti - Son Dakika
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