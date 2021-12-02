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Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti - Son Dakika

Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti

02.12.2021 22:03

Son dakika: Süper Lig 14. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında soyunma odası koridorunda İrfan Can Kahveci, Atakan Çankaya'ya saldırdığı gerekçesiyle 44. maddeden PFDK'ye sevk edilmişti. PFDK, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna 2 maç ceza verdi.

Fenerbahçe'de Göztepe maçında yaşanan olaylar sonrası PFDK'ye sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK

Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı, 2 maç müsabakalardan men cezası aldı. PFDK'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. sporcusu İrfan Can Kahveci'nin, 29.11.2021 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Buna göre İrfan Can Kahveci, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: PFDK, Atakan Çankaya'ya saldıran İrfan Kahveci'nin faturasını kesti - Son Dakika
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