Son dakika: Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu - Son Dakika
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Son dakika: Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu

14.03.2022 11:20
Son dakika: Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu

Son dakika haberlerine göre Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'un ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'un ismiyle düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinde ismini finale yazdıran takımlar belli oldu.

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvanın Türkiye ayağındaki ilk eleme 12 Mart'ta Adana'da yapıldı. Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan elemenin ardından Pura Vida ve Kuvayi Milliyespor takımları Türkiye Finali'nde mücadele etmeye hak kazandı. Katar'da düzenlenecek olan Dünya Finali'ne gitmek için Türkiye Finali'ne yükselmeye çalışan takımlar için diğer iki şehir elemesi 19 Mart'ta Erzurum'da ve 26 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Şampiyon takım Katar yolcusu

27 Mart'ta düzenlenecek büyük Türkiye Finali'nden şampiyon olarak ayrılmayı başaran takım Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Finali'ne giderek, Türkiye'yi temsil edecek. Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapabiliyor.

'Golünü at rakip takımı azalt'

Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden organizasyona 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor. Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve maçın kazananı ilan ediliyor.

Neymar Jr Enstitüsü nedir?

Dünya Finali'nde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak olan Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek. Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7-14 yaşları arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor. - İSTANBUL

Son dakika: Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu
Son dakika: Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Red Bull Neymar Jr's Five'ta Adana elemesinin kazananları belli oldu - Son Dakika


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