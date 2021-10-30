Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son gelişmelr

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu gözyaşlarını tutamadı, Ronaldo, baba olacağını sosyal medyadan duyurdu, beğeni rekoru kırıldı gibi spor dünyasına dair tüm gelişmeler burada yer almaktadır.

FENERBAHÇE'Yİ KIZDIRACAK VEDAT MURIQI HAMLESİ

Lazio'dan ayrılması beklenen Vedat Muriqi için Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü. Başkan Ali Koç ile Vedat'ın arasının açık olduğu, oyuncunun bu sebeple Galatasaray'a daha yakın olduğu ileri sürüldü.Vedat, yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, Lazio'ya katıldığından bu yana beklentileri karşılayamadı. 42 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü, satılık listesinde. Fenerbahçeli eski oyuncunun, son günlerde Türkiye'ye dönüşü yeniden yüksek sesle konuşuluyor. Ancak Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin istediği 9 milyon euroyu ödenme ihtimali yok. Tek yol Vedat'ın eski takımına kiralık olarak dönmesi.

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RONALDO PAYLAŞTI, BEĞENİ BUTONU HAREKETE GEÇTİ

Ronaldo'nun eşiyle birlikte yaptığı ultrason fotoğrafı paylaşımı tam 29,3 milyon beğeni aldı. Messi'nin Barcelona'dan ayrılığını açıkladığı fotoğraf ve Copa America zaferi, 22 milyona dayanmıştı. Ronaldo, sanat ve magazin dünyasının popüler isimlerini de geride bırakarak 2021'in etkileşim rekorunu kırdı. Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım olay oldu. Ronaldo son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.



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ABDULLAH AVCI'NIN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Rizespor galibiyeti Trabzonspor taraftarını bir hayli mutlu etti. Namağlup takımın mimarı Teknik Direktör Abdullah Avcı, maç sonu tribünlere davet edildi. Avcı, adına yapılan tezahüratlar sonrası gözyaşlarını tutamadı.Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderliğini korudu. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcusu Gervinho'yu sakatlığa kurban verdi. Başarılı futbolcu yüksek ihtimalle sezonu kapattı. Buruk sevinç Abdullah Avcı'ya karmaşık duygular yaşattı.

