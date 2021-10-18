Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Trabzon spor karşılaşmasından sonra taraftarı teselli etti, Emre Belözoğlu attığı şutlarla çok konuşuldu gibi spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin gündeminde Ali Şansalan var. Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasının hakemi verdiği kararlarla Sarı-Lacivertliler'i çıldırttı. Tüm camia Şansalan hakkında sert açıklamalar yaptı. Vitor Pereira'nın maçın bitimiyle Ali Şansalan'a yaptığı hareket ise yeni bir tartışma konusu oldu. Şansalan'ın yanına gidip 'beyin' hareketi yapan Pereira, bu hareketi yaptığını hatırlamadığını söyledi.
Haberin detayları için tıklayın >
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli taraftarlara 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası mesaj yolladı. Pereira'nın üçlü savunmasına karşı olan Dilmen, bu fikrini değiştirdi. Duayen yorumcu, "Pereira, kazandığı maçlarla bende sınıfı geçti. Mesut Özil üzerinden algılar olabilir. Ama 11'e 11 giden oyunda şahane oynadı Fenerbahçe. Fenerbahçe taraftarı takımlarına üzülmesin. Herkes elinden geleni yaptı" açıklamasını yaptı.
Haberin detayları için tıklayın >
Başakşehir'de şut çalışmasına teknik direktör Emre Belözoğlu damga vurdu. Beşiktaş'a karşı ilk takımının başında ilk maçında galibiyet alan Belözoğlu, futbolcularına adeta nazire yaptı. Belözoğlu, sol ayağına gelişiyle yaptığı vuruşta direğe çarptırıp topu çizgiden geçirdi. Bu gol Başakşehir hesaplarından paylaşıldı.
Haberin detayları için tıklayın >
Ünlü futbolcu Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de motosikletiyle kaza yaptı. Sabah'ta aktarılan habere göre; İstinye Park AVM yakınlarındaki trafik ışıklarında beklemeye başlayan Aşık, yeşil ışık yandığında hareket etmek istedi. İddiaya göre, bu sırada yan yönden gelen bir araçla çarpışan Aşık, çarpmanın etkisi ile motosikletinden savruldu ve ayağından yaralandı. Diğer aracın sürücüsünün de özel bir televizyon kanalında şoför olduğu belirtildi.
Haberin detayları için tıklayın >
Fenerbahçe kaptanı Luiz Gustavo, Ali Şansalan hakkında çok ağır sözler içeren bir açıklama paylaştı. Brezilyalı yıldız, "Ben kariyerim boyunca bu kadar gergin bir hakem görmedim. Bu kariyerim için ilk oldu. Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum ve çok şaşkınım. Sonunda şampiyonluk varsa herkesle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Haberin detayları için tıklayın >
Son Dakika › Spor › Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor