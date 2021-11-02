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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

02.11.2021 17:44
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Kulüpler ve TFF arasında gerçekleşen toplantıda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı, iki önemli takımın maçını yönetecek hakemler belli oldu gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen önemli haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

Spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER NETLEŞTİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

UEFA hakem atamalarını yaptı. Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'le oynayacak Fenerbahçe'nin maçını Irfan Peljto, Galatasaray'ın Lokomotiv'le oynayacak maçını İsviçreli Scharer yönetecek. Özellikle F. Bahçe'nin puan kaybına tahammülü bulunmamakta.

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EN KÖTÜ 5 TRANSFER LİSTESİNDE YER ALDI!

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Liverpool'da takımın Alman teknik adamı Jürgen Klopp'un geldiği günden itibaren yaptığı transferler mercek altına alındı. Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil. Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.

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KULÜPLER TFF'DEN İSTEKLERİ TEK TEK SIRALADI

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı. Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Hiçbir şey değişmedi. Sistem değişmeli" dedi.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray, Fenerbahçe, TFF, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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