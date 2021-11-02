Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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UEFA hakem atamalarını yaptı. Avrupa Ligi D Grubu'nda Antwerp'le oynayacak Fenerbahçe'nin maçını Irfan Peljto, Galatasaray'ın Lokomotiv'le oynayacak maçını İsviçreli Scharer yönetecek. Özellikle F. Bahçe'nin puan kaybına tahammülü bulunmamakta.
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Liverpool'da takımın Alman teknik adamı Jürgen Klopp'un geldiği günden itibaren yaptığı transferler mercek altına alındı. Klopp saha içiyle ilgili pek fazla eleştiri almazken transfer konusunda o kadar şanslı değil. Alman hoca zaman zaman transferlerinden ötürü sorgulanıyor. Klopp transferlerinden 5 kişilik 'kötüler listesi' yapıldı.
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Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ahmet Ağaoğlu, yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı. Ağaoğlu, "Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Hiçbir şey değişmedi. Sistem değişmeli" dedi.
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