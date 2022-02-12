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Son dakika spor: Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz" - Son Dakika

Son dakika spor: Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz"

12.02.2022 00:57
Son dakika spor: Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz"

Edinilen son dakika haberine göre Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminden sonra yaptığı değerlendirmede, "Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz.

Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminden sonra yaptığı değerlendirmede, "Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi sonucunda Sivasspor, Fatih Karagümrük ile eşleşti. Kurayı basın mensuplarına değerlendiren Sivasspor Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkanı Serkan Aydın, "Şanslı bir kura çektik. Şans dediğim, çeyrek final maçınız evimizde oynamanın bir avantaj olduğu muhakkak. Bunun haricinde çeyrek final oynayan her takımın bu kupayı alma gücünün olduğunu biliyoruz. Her takım aynı şansa sahip. Biz de bu sezon kupayı şehrimize ve taraftarımıza kazandırmak istiyoruz. Sivasspor tarihine böyle bir kupanın yakışacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bilinçle hareket edip, takımımızı daha iyi hazırlayıp, bu süreçte umarım bu kupayı müzemize götürürüz diye düşünüyoruz. Bana göre her takımın kupayı alma ihtimali eşit. Şu takımı çektik şanslıyız, bu takımı çektik şanssızız diye bir lüksümüz yok. Kupayı almak istiyorsanız her takımı yenebilme gücüne sahip olmanız gerekir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Türkiye Kupası, Sivasspor, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: 'Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Sivasspor Asbaşkanı Serkan Aydın: "Kupayı şehrimize kazandırmak istiyoruz" - Son Dakika
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