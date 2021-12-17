İtalyan hoca Francesco Farioli ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirdiğini açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Fatih Karagümrük kalan üç haftada Göztepe, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarına çıkacak. Volkan Demirel'in takımının Fenerbahçe maçında göstereceği performans merak konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Volkan Demirel - Son Dakika Spor