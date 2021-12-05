Çin'in Wuhan takımında forma giyen ve 31 Aralık itibariyle sözleşmesi sona erecek olan futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Trabzonspor'un Jean Evrard Kouassi'ye 1.5 milyon euro düzeyinde yıllık maaş ödemesi bekleniyor.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensipte anlaşmaya vararak Trabzon'a davet ettiklerini belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bu hafta inşallah Trabzon'a getireceğiz. Milli takımının oyuncusu, hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yle anlaştı - Son Dakika Spor