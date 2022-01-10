Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
22 yaşındaki sol bek, kiralık olarak Trabzonspor formasını giyecek. Sol açıkta da görev yapabilen Puchacz, 10 kez de Polonya Milli Takımı'nın formasını giydi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama: "Tymoteusz Puchacz ile 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."
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