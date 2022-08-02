Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti - Son Dakika
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Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti

02.08.2022 13:14

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi TSİ ile 13.00'te başladı. Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcimimiz Trabzonspor'un rakibi belli oldu.

TURU GEÇERSE GRUPLARA KALIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Kopenhag'ı elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda olan Trabzonspor, Kopenhag'a elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

İLK MAÇ 16 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maç ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Son Dakika: Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag oldu
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