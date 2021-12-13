Son Dakika: UEFA'daki skandal hata sonrası Şampiyonlar Ligi kurası tekrar edildi! İşte yeni eşleşmeler

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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

ATLETICO İSYAN ETTİ

İlk kura çekiminde Bayern Münih'le eşleşen Atletico Madrid, UEFA'ya jet başvuruda bulundu. Atletico, Manchester'ın Villarreal'le aynı gruptan geldiğini belirtip UEFA'yı uyardı.

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İNCELEME YAPILDI

UEFA, araştırma gerçekleştirip hata yapıldığını kabul etti. 14.00'te yapılan kura çekimi 17.00'de tekrar edildi.

EŞLEŞMELER ÖLÜM

Juventus'la eşleşen Sporting, bu kez Manchester City'yi çekti. İkinci kura çekiminin en şanssızları Salzburg ve Sporting oldu. Sporting de Bayern Münih'i çekti.

İşte eşleşmeler:

Salzburg-Bayern Münih

Sporting-Manchester City

Benfica-Ajax

Chelsea-Lille

Atletico Madrid-Manchester United

Villarreal-Juventus

Inter-Liverpool

PSG- Real Madrid

Eski eşleşmeler: