Son dakika: Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan maçı hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 12 Ekim Salı günü Kazakistan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlılar, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Ümit Milli Takım, 7 Ekim'e kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.