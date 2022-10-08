Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı

08.10.2022 15:59

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Giresunspor deplasmanına giden Beşiktaş taraftarları ile sohbet ederken bazı taraftarların küfürlü tezahürat yapması sonrası hemen müdahale ederek kalabalığı susturmaya çalıştı.

Spot Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan takımlarını desteklemek için yola çıkan Beşiktaş taraftarı ile Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül arasında küfürlü tezahürat krizi yaşandı.

KENDİ YAPTIKLARINI ANLATTI

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sarıgül, " Feriköy'de efsane başkan, unutulmaz başkan Süleyman Seba adına tesis yapan kim? Mustafa Sarıgül." ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'ÜN ZOR ANLARI

Sarıgül'ün bu sözlerinden sonra daha da coşan taraftarlar, "Sarıgül Fenerin *****" şeklinde tezahürat yapmaya başladı. Küfürlü tezahürat karşısında zor anlar yaşayan Sarıgül, taraftarı susturmaya çalıştı.

YORUMLAR
500
SARIGÜL: SİYASİ PARTİLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ OLABİLİR SARIGÜL: SİYASİ PARTİLER ARASINDA İŞ BİRLİĞİ OLABİLİR Sarıgül: Siyasi partiler arasında iş birliği olabilir Sarıgül: Siyasi partiler arasında iş birliği olabilir

Mustafa Sarıgül, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Ankaragücü konuk olduğu İstanbulspor'u uzatmada geçti
16:46 Alkollü şahıs kavgayı ayırmaya çalışan polisin kolunu ısırdı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece inmeye devam edecektir
16:20 Demet Akalın'ın Yalı Çapkını dizisiyle ilgili yaptığı paylaşım alay konusu oldu
16:11 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus takımda istemedi! Alman yıldız ülkesini salladı
16:04 BOTAŞ'tan doğal gaz iddialarına cevap geldi: Depoların doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmıştır
15:58 Eşini ve çocuğunu katleden saldırgan yakalanacağını anlayınca intihar etti
15:59 Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı
15:59 Rusya'nın köprü saldırısının intikamını Kiev'i bombalayarak alacağı iddia edildi.
15:12 Hastanede yaşlı kadına yapılan işkenceyi ortaya çıkaran çalışandan akılalmaz sözler: İzleyip alay ediyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 17:32:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement