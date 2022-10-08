Beşiktaş taraftarı ile karşılaşan Mustafa Sarıgül küfürlü tezahüratı karşısında zor anlar yaşadı

Spot Toto Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan takımlarını desteklemek için yola çıkan Beşiktaş taraftarı ile Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül arasında küfürlü tezahürat krizi yaşandı.
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sarıgül, " Feriköy'de efsane başkan, unutulmaz başkan Süleyman Seba adına tesis yapan kim? Mustafa Sarıgül." ifadelerini kullandı.
Sarıgül'ün bu sözlerinden sonra daha da coşan taraftarlar, "Sarıgül Fenerin *****" şeklinde tezahürat yapmaya başladı. Küfürlü tezahürat karşısında zor anlar yaşayan Sarıgül, taraftarı susturmaya çalıştı.
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