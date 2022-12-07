Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda yaptığı hareketin tüm sorumluluğunu üstlendi: Cebimden ödeyeceğim

2022 Dünya Kupası'na fırtına gibi başlayan Kylian Mbappe, göz dolduran oyunu ve attığı gollerin yanı sıra yapmış olduğu tutum ve davranışları ile de adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına konuşmadığı için Fransa Milli Takımı'na gelecek olan para cezası ile ilgili de konuşan Fransız yıldız, miktarı kendi cebinden ödeyeceğini açıkladı.

"KENDİ CEBİMDEN ÖDEYECEĞİM"

Sessizliğini bozan Mbappe, "Bu tutumum gazetecilere ya da başkalarına karşı değil. Sadece kupaya odaklanmış durumdayım ve enerjimi başka bir şeye harcamak istemiyorum. Bu yüzden Fransa ceza alacak ama bu benim kararım. FIFA'dan gelecek cezaları da kendi cebimden ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"SADECE KUPAYA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Basın mensuplarına neden konuşmadığını anlatan Mbappe, gerekçe olarak "Sadece kupaya odaklanmış durumdayım ve enerjimi başka bir yere harcamak istemiyorum" dedi.