Son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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Son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup etti

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Son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor\'u 3-1 mağlup etti
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek kötü gidişata son verdi. Balıkesirspor puanını 12'ye çıkarıp üst sıralar için umutlandı; 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalarak düşme hattında yer aldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 yenerek kötü gidişata son verdi. Balıkesirspor müsabakanın 39'uncu dakikasında Ali Sinan Gayla'nın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Akşehirspor 45'inci dakikada Osman Gümüş'ün golüyle beraberliği yakaladı ve devre 1-1 sona erdi. Balıkesirspor Emre Gemici'nin 61'inci dakikada attığı golle skoru 2-1 yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 87'nci dakikada Erdal Kaya ile 3-1'i buldu ve galibiyeti perçinledi. Bu sonucun ardından Balıkesirspor puanını 12 yaptı, üst sıralar için umutlandı. 1922 Akşehirspor ise 3 puanda kalıp düşme hattında yer aldı.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Son iki maçını kaybeden Balıkesirspor, evinde 1922 Akşehirspor'u 3-1 mağlup etti - Son Dakika
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