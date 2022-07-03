Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı - Son Dakika
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Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı

03.07.2022 16:26

Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından tanıttı. 2022-2023 sezonu formaları taraftarın büyük beğenisini topladı.

2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Bordo-mavililerin yeni sezon forması taraftarından da tam not aldı.

"BU HENÜZ FRAGMAN"

Bordo-mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırtına 2022-2023 yeni sezon formaları ile yeni zaferlere ve kupalara hazır. Bu henüz fragman; takipte kal şampiyon takımın taraftarı" denildi. Trabzonspor taraftarları yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterirken, tasarımı oldukça beğendiklerini belirttiler.

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Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı - Son Dakika


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