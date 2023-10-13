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Son şansını kullanıyor olabilir! Manchester United, Onana için kararını verecek - Son Dakika

Son şansını kullanıyor olabilir! Manchester United, Onana için kararını verecek

Son Güncelleme: 13.10.2023 20:39

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kaleci Andre Onana'nın hatalı gol yeme performansının devam etmesi durumunda değişikliğe gidecek. Sezona kötü başlangıç yapan ve hatalı gollerle büyük tepki çeken Onana'nın yerine kaleye Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır geçebilir.

İngiliz devi Manchester United'ın büyük umutlarla transfer ettiği Andre Onana'nın hatalarına devam etmesi halinde kalede değişikliğe gidilecek.

FORMAYI KAYBEDİYOR

ESPN'de yer alan habere göre, bu sezona inanılmaz şekilde kötü başlayan ve yediği hatalı goller nedeniyle sert eleştiri alan Andre Onana, formasını kaybetmek üzere.

11 MAÇTA 19 GOL YEDİ

İngiliz ekibinin sezon başında Inter'den transfer ettiği Onana, Manchester United forması ile çıktığı 11 maçta 19 gol yedi.

Son şansını kullanıyor olabilir! Onana, formayı Altay'a kaptırmak üzere
Son şansını kullanıyor olabilir! Onana, formayı Altay'a kaptırmak üzere
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Altay Bayındır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şansını kullanıyor olabilir! Manchester United, Onana için kararını verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son şansını kullanıyor olabilir! Manchester United, Onana için kararını verecek - Son Dakika
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