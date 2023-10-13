Son şansını kullanıyor olabilir! Manchester United, Onana için kararını verecek

İngiliz devi Manchester United'ın büyük umutlarla transfer ettiği Andre Onana'nın hatalarına devam etmesi halinde kalede değişikliğe gidilecek.
ESPN'de yer alan habere göre, bu sezona inanılmaz şekilde kötü başlayan ve yediği hatalı goller nedeniyle sert eleştiri alan Andre Onana, formasını kaybetmek üzere.
İngiliz ekibinin sezon başında Inter'den transfer ettiği Onana, Manchester United forması ile çıktığı 11 maçta 19 gol yedi.
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