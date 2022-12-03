Bu ne hal Ronaldo! Bacaklarının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
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Bu ne hal Ronaldo! Bacaklarının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

03.12.2022 15:22

Son zamanlarda sık sık adından söz ettiren Cristiano Ronaldo bu defa da bacak kaslarıyla gündem oldu. Yıldız futbolcunun bacaklarının eski yıllardaki gibi olmaması ve kaslarının erimesi futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Bacak kaslarındaki erimenin neden olduğu merak edilen Ronaldo'nun eski günlerini aratması hayranlarını oldukça üzdü.

2018 Dünya Kupası'nda bacak kaslarıyla gündem olan Cristiano Ronaldo'nun bu yıl düzenlenen Katar Dünya Kupası'ndaki fotoğrafı taraftarların dikkatini çekerek sosyal medyada gündem oldu. Büyük değişim gösteren yıldız futbolcunun kaslarının neden eridiği merak konusu oldu.

ESKİ KASLARINDAN ESER KALMADI

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz ile son 16 turunda mücadele etmeye devam eden Cristiano Ronaldo, 37 yaşında olmasına rağmen vücuduna iyi bakmasıyla dikkat çekiyor. Manchester United ile geçirdiği kabus gibi bir yarım sezonun ardından Katar'da eski formuna dönmeye çalışan Portekizli yıldız, yaptığı düzenli spora rağmen 2018 yılındakine göre kas oranının azalması sosyal medyada dikkat çekti.

Kendine ne yaptın Ronaldo! Bacaklarının son halini görenler gözlerine inanamadı

"ZAMAN KİMSEYE ACIMIYOR"

Bazı kullanıcılar, "Zaman kimseye acımıyor." yorumunda bulunurken, görüntülerde özellikle Ronaldo'nun bacak kasında bir gerileme olduğu gözükse de Ronaldo'nun ilerleyen yaşına rağmen yine de vücuduna iyi bakıyor olması da dikkatlerden kaçmıyor.

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Son Dakika Spor Bu ne hal Ronaldo! Bacaklarının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu ne hal Ronaldo! Bacaklarının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi - Son Dakika
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