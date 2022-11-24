İtalya basınından dikkat çeken iddia! Arda Güler için Fenerbahçe'den söz aldılar

İtalyan basını, Serie A'da lider durumda bulunan Napoli'nin Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe'den söz aldığını ortaya attı.

NAPOLİ OLDUKÇA ISRARLI

Fanatik'in İtalyan basınından aktardığına göre, Napoli'nin Arda Güler'in transferi için oldukça ısrarcı olduğunu ve Fenerbahçe ile Eljif Elmas ve Kim Min Jae transferlerinden doğan ikili ilişkilerinden dolayı transferde bir adım öne geçtiğini iddia etti. Serie A'da lider olan ve hem Ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren Napoli'nin, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler için oldukça istekli olduğunu ve bunun için harekete geçtiğini belirtti.

SÖZ ALDILAR

"Fi chajes.net"in özel haberinde, İtalyan devinin Dünya Kupası için verilen arada transfer piyasasına dair araştırmalarda bulunduğu organizasyon içinde yer alan ve almayan pek çok genç yıldız adayı için de girişim hazırlığında olduğu belirtildi. Napoli'nin, Barcelona gibi Avrupa'nın birçok dev kulüplerinin de radarında yer alan Fenerbahçeli Arda Güler için vakit kaybetmeden harekete geçtiği ve Fenerbahçe ile olan iyi ilişkilerini kullanarak transferinde öncelik için söz aldığı ifade edildi.