Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sacha Boey ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Bu sezon 30 lig maçında 1 gol atıp 4 asist üreten Boey, Fransızların dikkatini çekti.
Daha önce Kamerun'dan milli davet alan Sacha Boey, beklediği müjdeye sonunda kavuştu. Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna eklendi.
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nun ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Geçen sezon 1.15 milyon euro bedelle Fransa'nın Rennes ekibiden transfer edilen Boey, piyasa değerini 11 milyon euroya kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde Arsenal, Boey için 17 milyon euro teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar, 25 milyon euro istedi.
Son Dakika › Spor › Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet - Son Dakika