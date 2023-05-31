Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet - Son Dakika
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Sonunda fark edildi! Sacha Boey'e Fransa'da milli davet

31.05.2023 17:23

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. Daha önce Kamerun'dan davet alan Boey, beklediği müjdeye kavuştu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Sacha Boey ortaya koyduğu performansla parmak ısırttı. Bu sezon 30 lig maçında 1 gol atıp 4 asist üreten Boey, Fransızların dikkatini çekti.

BEKLEDİĞİ HABERİ ALDI

Daha önce Kamerun'dan milli davet alan Sacha Boey, beklediği müjdeye sonunda kavuştu. Boey, Fransa'nın U21 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna eklendi.

21 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

U21 Avrupa Futbol Şampiyonası, Gürcistan ve Romanya'nun ev sahipliğinde 21 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

ARSENAL PEŞİNDE

Geçen sezon 1.15 milyon euro bedelle Fransa'nın Rennes ekibiden transfer edilen Boey, piyasa değerini 11 milyon euroya kadar çıktı. Geçtiğimiz günlerde Arsenal, Boey için 17 milyon euro teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar, 25 milyon euro istedi.

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