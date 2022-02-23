Sorgun Belediyespor, Spor Toto maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Spor Toto maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Belediyesporlu voleybolcular, Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde antrenman yaptı.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda oynadıkları ve üst üste aldıkları yenilgilerin ardından geçen hafta Yeni Kızıltepespor maçında aldıkları galibiyetinin takımın havasını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Her takımın zaman zaman kötü dönemler yaşayacağını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Sorgun Belediyespor olarak biz sıkıntılı bir dönem geçirdik. Yeni Kızıltepespor maçının ardından bu sıkıntılı dönemi atlattığımızı düşünüyorum. Şimdi cuma günü ligin güçlü ekiplerinden Spor Toto ile deplasmanda oynayacağız. Rakibimiz play off maçlarını hedefliyor. Biz ise öncelikle ligde kalmayı sonrasında alacağımız galibiyet serisi ile üst sıralara tırmanmayı istiyoruz. Amacımızı Spor Toto maçını kazanmak. Takım olarak bunu yapabilecek oyuncu kalitemiz ve gücümüz var."

Ankara Başkent Voleybol Salonu'ndaki Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçı, 25 Şubat Cuma günü saat 16.00'da başlayacak.