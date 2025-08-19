Şota Arveladze: Trabzonspor Maçı Ortada Geçti - Son Dakika
Şota Arveladze: Trabzonspor Maçı Ortada Geçti

19.08.2025 00:48
Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 1-0 yenildikleri Trabzonspor maçının ortada geçtiğini söyledi.

Gürcü teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Arveladze, "Maç arada kaldı. Kontrolsüz bir müsabaka değildi. Kaleye iki takım da çok fazla gidemedi. Biz denedik ama çerçeveyi bulamadık. İlk kaleyi tutan şut gol oldu. Maalesef bu da bizim kaleye oldu. Futbolda bunlar var. Sezonun başındayız. Yeni bir takımız, yeni oyuncularımız var. Herkese zaman gerekiyor." diye konuştu.

Transferin kolay olmadığını dile getiren lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, "Sonradan oyuna giren Cem ve Atakan iyi oynadı. Transfer kolay değil. Hem para gerekiyor hem de beğendiğiniz bir oyuncu bulmak lazım. Son 10 günde kontenjan, 12+2'nin 14+2 olacağı konuşuluyor. Önce onu çözmek lazım. Bilmediğimiz için arada kalıyoruz. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun bize yardım etmesi gerekiyor. Net bir cevap aldıktan sonra hareket ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Şota Arveladze, Trabzonspor, Kasımpaşa, Son Dakika

