Sözeri: 'Her puanın kıymeti var' - Son Dakika
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Sözeri: 'Her puanın kıymeti var'

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Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Boluspor'la 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklama yaptı.

09.02.2025 17:37
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Erkan Sözeri: "Alınan her puanın kıymeti var"

BOLU - Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda konuk olduğu Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, buradan bir puanla ayrılmanın önemli olduğunu söyleyerek, "Alınan her puanın kıymeti var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda konuk olduğu Boluspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Boluspor'un sol açık oyuncusu Mukairu'yu iyi markaja alarak etkisiz hale getirdiklerini ifade eden Erkan Sözeri, "Rakibimiz Boluspor koşan, mücadele eden bir takım. Onu biliyorduk. Özellikle sol taraftaki Mukairu çok etkili bir oyuncu. Ona önlem aldık. Bugün de hakikaten çok etkili olmadı. Boluspor'un kanadı, kolu kırıldı diye düşünüyorum. Tabii diğer oyunculara haksızlık etmek istemiyorum. Onlar da mücadele ediyorlar ama çok yetenekli bir oyuncuyu boş bıraktığınız zaman başınıza işler açabilir. O yüzden iyi marke ettik onu. Oyun içinde iyi durduk, taktik disipline sadık kaldık. Özellikle ilk yarıda çok net pozisyonlarımız var. 2-3'ü bulabilecek net pozisyonlarımız var. Böyle maçlarda bunları değerlendirmek lazım. Değerlendiremeyince gene çok keyifli olmayabiliyor belki" diye konuştu.

"Boluspor gibi önemli bir deplasmandan bir puan almak da önemli"

Aldıkları puanın önemli olduğunu dile getiren Erkan Sözeri, "İkinci yarıda Papis'in atılması, 10 kişi kalmamız, biraz daha geriye çekilmemize neden oldu ister istemez. Çünkü önde baskı yaparsak sıkıntı yaşayabilirdik. Tabii Boluspor burada çok arayışa girdi ama çok pozisyona giremedi, çok katılamıyorum. Sadece bir tane kaleye şut geldi, o da böyle oldu. Yani bunun dışında söyleyebileceğim, bir puan bizim için kötü değildi. Maçı kaybetmedik ama şu anda bir puana çok da sevinebiliyor muyuz? Soyunma odasında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyorlar, bu da güzel bir şey. Sonuçta Boluspor gibi önemli bir deplasmandan bir puan almak da önemli diyelim. ve önümüzde çarşamba günü Adanaspor maçı var, o da önemli yine. Her maç önemli çünkü bu sene ligi görüyorsunuz. Yani kim play-off oynayacak, kim düşme sıkıntısı yaşayacak belli değil. Bunu çok net görebiliyoruz. O yüzden alınan her puanın kıymeti var, önemli. Dolayısıyla biz en azından yenilmeden gittik diyelim. Bardağın dolu tarafından bakarak buradan bir puanla ayrılmanın, çok da sevinmesek de, sevincini yaşayalım diyelim. Boluspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da çok mücadele ettiler, biz biliyorduk, koşan bir takım" ifadelerini kullandı.

"Çok harika bir maç yönetti"

Maçın hakemi Mehmet Ali Özer'i tebrik eden Teknik Direktör Sözeri, "Mehmet Ali Özer, iyi hakemdi. Maçlardan sonra hakemler hakkında, özellikle bu genç hakemler hakkında, yorum yapmayı seviyorum. Şu anlamda seviyorum; eğer iyi maç yönettiyse hakkını vermemiz lazım. Kırmızı kart yediysek de gerçekten öyle olması gerekir. İyi maç yönettiyse de onu söylemeliyiz. Hakem Mehmet Ali hoca da bugün çok harika bir maç yönetti. Tabii ki eksikleri, hataları olabilir ama çok güzel bir maç yönetti. Onu da tebrik ediyorum, TFF'yi özellikle de" dedi.

Kaynak: İHA

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