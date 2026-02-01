Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam - Son Dakika
Spor

Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam

Haberin Videosunu İzleyin
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
01.02.2026 18:13
Sözleşme yapıldı! Galatasaray\'da üçüncü transfer de tamam
Haber Videosu

Galatasaray, ara transfer dönemindeki üçüncü hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takım, 18 yaşındaki Can Armando Güner ile ön sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemindeki transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile ön sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonuna dek devam eden genç futbolcunun Galatasaray'la imzaladığı sözleşme yeni sezonda devreye girecek.

Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam

BONSERVİSİ DE BELLİ

Galatasaray, bu transfer için Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'a 500 bin euro'luk bonservisi ödemesi yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach ile 14 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 033248 033248:
    Masak neden kulüpleri incelemiyor 9 8 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Aynen haklısın dostum mesela Kerem akturkoglu asgari ücret alıyor fenerden. 34 2
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    EVET OTBAHCEM INCELENMELI. 13 YILDIR BIR BASARI YOK DEVRE ARASI 100 MOLYON EURO HARCAMA . DEMI 11 2
    033248 033248:
    Telat Yelbuz; Kulupleri dedim, Şu takımı bu takımı demedim :) 0 0
  • Yusuf_1985 Yusuf_1985:
    2.Yusuf Demir vakası olmasın da... 8 2 Yanıtla
  • aykut aykut:
    futbola bu kadar kafa yoranın ya aklı yoktur yada parası çoktur....gelin 5 dakka 2 rekat namaz kılın deseler 50 bin mazeret bulurlar maç için 90 dakka nefes almadan dururlar 9 0 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    israilsarayımı kimse inceleyemez 2 3 Yanıtla
SON DAKİKA: Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
