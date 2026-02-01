Ara transfer dönemindeki transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile ön sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonuna dek devam eden genç futbolcunun Galatasaray'la imzaladığı sözleşme yeni sezonda devreye girecek.
Galatasaray, bu transfer için Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'a 500 bin euro'luk bonservisi ödemesi yapacak.
Bu sezon Borussia Mönchengladbach ile 14 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)