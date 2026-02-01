Sözleşme yapıldı! Galatasaray\'da üçüncü transfer de tamam

Ara transfer dönemindeki transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

ÖN SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki Can Armando Güner ile ön sözleşme imzaladı. Mönchengladbach'la kontratı sezon sonuna dek devam eden genç futbolcunun Galatasaray'la imzaladığı sözleşme yeni sezonda devreye girecek.

BONSERVİSİ DE BELLİ

Galatasaray, bu transfer için Alman kulübü Borussia Mönchengladbach'a 500 bin euro'luk bonservisi ödemesi yapacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach ile 14 maça çıkan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner, bu maçlarda 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.