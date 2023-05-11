Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak?

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İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili Erdoğan'dan bomba yorum

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından ünlü spor spikeri Ertem Şener'den sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım geldi.

"OYLAR NE OLACAK?"

Ertem Şener sosyal medya hesabından, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" paylaşımı yaptı.

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu paylaşımın altında tepki yorumları görüldü. Futbolseverler, Şener'den siyasi tartışma başlatmamasını istedi.

İşte o yorumlar: