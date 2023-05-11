Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından ünlü spor spikeri Ertem Şener'den sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım geldi.
Ertem Şener sosyal medya hesabından, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" paylaşımı yaptı.
Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu paylaşımın altında tepki yorumları görüldü. Futbolseverler, Şener'den siyasi tartışma başlatmamasını istedi.
İşte o yorumlar:
Son Dakika › Spor › Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak? - Son Dakika