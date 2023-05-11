Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak? - Son Dakika
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Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak?

11.05.2023 18:05

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin durumunu takipçilerine sordu. Şener, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" dedi. Takipçileri, Ertem Şener'den siyasi tartışması başlatmamasını istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İnce, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu kararın ardından ünlü spor spikeri Ertem Şener'den sosyal medyada tartışma yaratan bir paylaşım geldi.

"OYLAR NE OLACAK?"

Ertem Şener sosyal medya hesabından, "Yurt dışında Muharrem İnce beyefendiye atılan oylar ne olacak?" paylaşımı yaptı.

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan bu paylaşımın altında tepki yorumları görüldü. Futbolseverler, Şener'den siyasi tartışma başlatmamasını istedi.

İşte o yorumlar:

YORUMLAR
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Ertem Şener, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spiker Ertem Şener'den sosyal medyayı karıştıran Muharrem ince sorusu: Yurt dışında İnce'ye atılan oylar ne olacak? - Son Dakika


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