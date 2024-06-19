Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi - Son Dakika
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Spor

Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi

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Euro 2024'te grubun ilk maçında Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Türkiye'nin galibiyetinde önemli rol oynayan yıldız futbolcu Arda Güler, 65. dakikada attığı gol ile taraftarların gönlünü kazandı. Maçın ardından spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte golünü izleyen Güler, spikerin gol anını anlatışını takdir ederek, ''İnşallah böyle bağırmaya devam edersin'' dedi. O anlar kısa sürede vira oldu.

19.06.2024 08:18
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3-1 kazandığımız Gürcistan maçında attığı golle milyonları ayağa kaldıran Arda Güler, mücadelenin ardından spor spikeri Özkan Öztürk ile birlikte, attığı golü izledi.

"İNŞALLAH BÖYLE BAĞIRMAYA DEVAM EDERSİN"

Mücadeleyi anlatan ve gol anlarında adeta kendinden geçen ünlü spor spikeri Özkan Öztürk karşılaşma sonunda Arda ile gol anını tekrar izledi. İkili arasında samimi diyalogların görüldüğü videoda Arda'nın Özkan Öztürk'e "İnşallah böyle bağırmaya devam edersin" dediği duyuluyor.

ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ

Maçın 65. dakikasında ceza sahası dışından harika bir gol atan Arda, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Spikerle arasındaki diyalogları görmeniz lazım! Arda Güler, kendi golünü izledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Nebahat Cirmik: tebrikler milli takım tüm Türk milleti gurur duyuyor sizinle başarılarınızın devam gelmesi temennimiz inşallah 9 0 Yanıtla

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