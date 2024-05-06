Spil Ortaokulu Trampolin Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Spil Ortaokulu Trampolin Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Spil Ortaokulu Trampolin Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Trampolin Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Spil Ortaokulu sporcuları, Bolu'da yapılan müsabakalarda büyük bir başarı elde ederek Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların gösterdikleri başarılı performans, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, gelecek yıllarda daha büyük zaferlere imza atacaklarına inandığını ifade etti.

06.05.2024 12:52
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Trampolin Cimnastik Küçük Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Manisa'yı temsil eden Spil Ortaokulu sporcuları büyük bir başarıya imza atarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Manisa'yı Türkiye Şampiyonasında temsil eden Spil Ortaokulu öğrencileri, Bolu'da düzenlenen müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Trampolin cimnastiğinde gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken sporcular, Manisa'nın spor alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, Manisa'nın adını Türkiye genelinde duyurmalarından dolayı gururlu olduklarını ifade etti. Öztürk, sporcuların azimli çalışmalarının ve özverili performanslarının bu başarıyı getirdiğini vurgulayarak, gelecek yıllarda sporcuların daha büyük zaferlere imza atacağına inandığını kaydetti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spil Ortaokulu Trampolin Cimnastik Takımı Türkiye Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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