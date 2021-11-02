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14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi

02.11.2021 10:20
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi

Akdeniz'in en kapsamlı açık su yüzme şampiyonası olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu yıl 14. kez düzenlendi.

Akdeniz'in en kapsamlı açık su yüzme şampiyonası olan Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası bu yıl 14. kez düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla start alan şampiyona 31 Ekim'de Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un ev sahipliğinde 10 Km maratonu ile sona erdi. Hapimag Etabı'nın kazananları kadınlarda Bengisu Avcı Erdoğan, erkeklerde ise Emre Erdoğan oldu.

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nın Bodrum Etabı 29 Ekim-31 Ekim tarihleri arasında Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Pandemi önlemlerinin üst seviyede olduğu etkinlik Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla başladı. Sporcular; 1 Km, 2 Km, 3 Km, 6 Km ve 10 Km için kulaç attı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla başlayan şampiyonanın ilk günü 6 Km ve 2 Km yarışlarının yanında coşkulu bayram kutlamalarına da sahne oldu. Birbirinden başarılı sporcular bayrama özel hazırladıkları gösterilerle katılımcılara bayram coşkusu yaşattı. LED ışıklı şamandıralarla gerçekleştirilen ve Hapimag Sea Garden Resort'un ev sahipliği ile gelenek haline gelen Işık Yolculuğu Gece Yüzme Etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu.

Başarılı sporcular "Aquamasters Talks"da buluştu

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Aquamasters Talks" yüzme camiasının dünyaca ünlü isimlerini ağırladı. 29 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte yüzme branşında birçok ilki ülkemiz için gerçekleştiren Emre Erdoğan deneyimleri, antrenman rutini, beslenme alışkanlıkları ve çevrenin korunması için gerçekleştirdiği gönüllü çalışmalara değindi. Türk milli sporcu Ekaterina Avramova ise sohbette şampiyona, sporun ve dengeli beslenmenin önemi hakkında görüşlerini paylaştı.

"Spora desteğimiz artarak devam ediyor"

Tüm dünyadan yüzlerce sporcu ve sporseveri ağırlayan şampiyonayla ile ilgili değerlendirmede bulunan Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Hollanda Direktörü Kerem Demirkol, "27 yıllık köklü geçmişimizle spora ve sporcuya verdiğimiz desteği ve hizmet kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Özellikle Ekim ayında yelken ve yüzme yarışlarına ev sahipliği yapıyoruz. 18-23 Ekim tarihlerinde The Bodrum Cup yelken yarışlarına ev sahipliği yaptık. Bir hafta sonrasında ise Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aquamasters'da bu yıl 1 kilometrelik ve 10 kilometre yarışlarını düzenledik. Her iki etkinliğe katılan sporcuları tebrik ediyor, tüm sporcu ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Bodrum'a değer katan etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi
14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi

29 Ekim, Akdeniz, Bodrum, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 14. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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