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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı mağlup etti - Son Dakika

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı mağlup etti

09.10.2021 17:56
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı mağlup etti

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 yendi.

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme turu ikinci maçında karşılaştığı Karadağ'ı 1-0 yendi.

Malta'da Hibernians Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 7. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Milliler, bu sonucun ardından grubunda aldığı iki galibiyetle son maç öncesi Elit Tur oynamaya hak kazandı.

Ay-yıldızlılar, eleme turundaki son maçını 12 Ekim Salı günü Danimarka ile oynayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası, Karadağ, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Karadağ'ı mağlup etti - Son Dakika Spor


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