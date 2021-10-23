19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Finlandiya'ya 5-0 yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında Finlandiya'ya 5-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Kopenhag'da oynanan karşılaşmada Finlandiya'nın gollerini Forsblom (penaltıdan), Lindström (2), Koivu ve Maatta attı.

Gruptaki ilk müsabakayı Danimarka'ya karşı 6-0 kaybeden 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, üçüncü maçını 26 Ekim'de Macaristan ile oynayacak.