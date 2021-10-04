Üçüncü MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak 9,5 kilometrelik yarış Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü önünden başlayacak. Yarışmacılar, Çubuklu İskelesi'nden dönerek başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.
Kulüp ve ferdi lisanslı sporcuların yer alacağı MarmaRUN'a 750 yarışmacı katılabilecek.
Genel klasman kadın ve erkekler birincileri çeşitli markalardan hediye çeki ve armağanların yanı sıra çift kişilik tatil kazanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 3. MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak - Son Dakika Spor