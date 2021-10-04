3. MarmaRUN koşusu, 17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

Genel klasman kadın ve erkekler birincileri çeşitli markalardan hediye çeki ve armağanların yanı sıra çift kişilik tatil kazanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılacak 9,5 kilometrelik yarış Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü önünden başlayacak. Yarışmacılar, Çubuklu İskelesi'nden dönerek başlangıç noktasında koşuyu tamamlayacak.

Eylül ayının fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri belli oldu! Zam şampiyonluğunu kömür üstlendi