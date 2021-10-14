9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, renkli görüntülere sahne oluyor. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesinden çıkış yapan optimist sporcuları, startının verileceği Bodrum açıklarına doğru hareket etti. Adeta görsel şölen oluşturan ilk gün yarışlarında, 16 ülke 77 kulüpten 286 sporcu mücadele veriyor. Organizasyon, 18 Ekim Pazartesi günü ödül töreniyle sonra erecek.

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