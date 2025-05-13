Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel tenis turnuvası - Son Dakika
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Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel tenis turnuvası

Spor A.Ş.\'den 19 Mayıs\'a özel tenis turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası kayıtları başladı.

13.05.2025 11:02  Güncelleme: 11:04
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek 19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası kayıtları başladı.

Altın Bayrak ödüllü 2024 Avrupa Spor Kayseri'de dur durak bilmeyen spor etkinlikleri ile tüm Kayserilileri eğlenceli spor aktiviteleri ile buluşturan Spor A.Ş., özel gün ve haftalara özel zengin içerikli organizasyonlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bu çerçevede Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'raketi kap, sahaya çık, yeteneğini göster' sloganıyla 19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası düzenlenecek. 15-19 Mayıs tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda heyecan ve rekabete sahne olacak turnuvanın kayıtları 12 Mayıs Pazartesi günü başladı. Kayıtları 14 Mayıs Çarşamba günü saat 12.00'de sona erecek turnuvaya 7-16 yaş arası tenis tutkunları başvurabilecek.

19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası ve kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgiye ise 0 545 239 40 38 numaralı telefon üzerinden erişilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spor A.Ş.'den 19 Mayıs'a özel tenis turnuvası - Son Dakika

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